CHP'den topyrkun depremzedelere oy cezası! Bayramı zehir ettiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere'de mülkiyeti kendisine ait konutlara yerleştirdiği 224 depremzedeye oturdukları daireleri boşaltmaları için Kurban Bayramı'na sayılı gün kala tebligat gönderdi. Belediye zabıtası tarafından yapılan tebligatlarda depremzedelerden oturdukları daireleri en geç 15 gün içinde boşaltmaları istendi.
30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşın evi de ağır hasar gördüğü için yıkıldı. Sadece İzmir'de 15 bine yakın vatandaş evsiz kaldı. O süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi, 224 depremzede aileyi mülkiyeti kendisine ait Karabağlar İlçesi Uzundere semtindeki yer alan TOKİ konutlarına yerleştirdi.
O süreçte Soyer isteyen depremzedelere oturdukları konutların uygun koşullarla satışının yapılabileceğini söylese de aradan geçen süreçte sözünü tutmadı. İki kere meclis kararı ile uzatılan sürenin ardından geçtiğimiz haftalarda büyükşehir belediyesi konutlarda oturan depremzedeleri kapı dışarı etmek için tekrar harekete geçti.
1 AYDA 236 DAİRE SATTI
Depremzedeleri tahliye etmek için baskı ve tehdit yöntemleri sonuç getirmeyen Soyer bu sefer de depremzedelerin oturduğu konutları yüksek muhammen bedellerle satışa çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Soyer'in talimatı ile 18 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında içinde depremzedelerin de bulunduğu 236 daire belediye encümeni aracılığı ile tek tek elden çıkarıldı.
TEBLİGATLAR SEÇİM SONRASI ELLERİNE ULAŞACAK ŞEKİLDE POSTALANDI
14 Mayıs'ta gerçekleşen seçiminin hemen ardından depremzedelere yapılan son tebligatlarda vatandaşlardan oturdukları daireleri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar boşaltıp dairelerin anahtarlarını teslim etmeleri istendi. Fakat aradan geçen süreçte depremzedeler gidecek yerleri olmadığı için daireleri boşaltamadı.
15 GÜN SÜRE
Dün tekrar depremzedelerin oturduğu konutlara gelen belediye zabıtaları kapı kapı dolaşarak zorla üçüncü kez tebligat yaptı. Bu seferki tebligatta depremzedelere tanınan sürenin 31 Mayıs 2023 tarihinde dolduğuna dikkat çekildi.
Depremzedelerden tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde oturdukları daireleri boşaltmaları istendi. Tebligatta ayrıca 15 günlük süre zarfında evleri boşaltmayan depremzedelerin eşyalarının belediye ekipleri tarafından zorla tahliye edileceğinin altı çizildi.
BAYRAMI BİZE ZEHİR ETTİ
Kurban Bayramı'na sayılı gün kala depremzedeler aldıkları tebligatlarla büyük şok yaşadı. Belediye zabıtasının kapı kapı dolaşıp tebligat yaptığını belirten vatandaşlar: "Önümüz Kurban Bayramı. Biz ay sonuna kadar nereye gider ne yaparız.
Önce konutları satışa çıkardılar şimdi eşyalarımızı kapı önüne koymakla tehdit ediyorlar. Koskoca belediye 224 depremzedenin sorununa çözüm bulamadı. Bize bayramı zehir ettiler. Yazıklar olsun diyoruz başka da bir şey demiyoruz." dediler.
NE DEDİLER…NE DEDİLER…
ŞERİFE KOŞAR
"Kurban bayramı öncesi aldığımız tebligatlarla büyük şok yaşadık. Zabıtalar kapı kapı dolaşıp ihtarnameleri tebliğ ettiler. Kapıyı açmayan vatandaşların kapılarını sanki alacaklı gibi yumrukladı. Kurban Bayramı öncesi hepimiz diken üstündeyiz. Zaten bayram süresince nakliyeciler çalışmıyor. Bu şartlar altında 15 gün içinde evleri boşatmamız mümkün değil. Her yerde olduğu gibi İzmir'de de ev kiraları tavan yaptı. Düzgün oturulabilecek bir evin kirası 9 bin liradan başlıyor.
Burada oturan insanların çoğu ya asgari ücretle çalışıyor ya da tek maaşla geçinmeye çalışıyor. Ellerine geçen para ile bu kira bedellerini karşılamaları mümkün değil. Durumumuz ortadayken maalesef Sayın başkan halen daha bizi mağdur etmeye, sesimizi duymamaya bizi görmezden gelmeye devam ediyor. Bu şekilde yaparak insanları kendisine karşı daha çok bilendiriyor. Herkes isyan ediyor. Bizleri yıldırmak için bir ara asansörleri bile kapattılar. Kendisinden anlayış bekliyoruz."
SADULLAH ÖZDEMİR
"Depremde yaşadığımız kabus dolu anları unuttuk üç yıldır sokakta kalma korkusu ile yaşıyoruz. Önümüz bayram. Tam bayram öncesi kapımıza dayanıp tebligatları elimize tutuşturdular. Bu olacak iş değil. Resmen bize ve ailemize bayramı zehir ettiler. Bizim artık belediyeden hiçbir beklentimiz kalmadı. Bizim sorunumuzu ancak hükümet çözer. Van depreminde evleri yıkılan binlerce kiracıya deprem konutlarından uygun koşullarda ev verildi.
Hükümetimizin Vanlı depremzedelere olduğu gibi bizlere de sahip çıkmasını, Bayraklı'daki rezerv alandan bizlere de konut vermesini talep ediyoruz. 'Evleri bize bedava verin' de demiyoruz. Uygun vadeli ödeme koşulları sağlansın yeter. Elimiz, ayağımız tutuyor, çalışır öderiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devlet büyüklerimizden bizlere sahip çıkmalarını, belediyenin bizi sokağa atmasına seyirci kalmamalarını bekliyor, istiyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?
- Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023? Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Temmuz - Ağustos...
- Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Haziran ayı TEFE - TÜFE oranları ne zaman açıklanır?
- MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023! MSÜ Milli Savunma Üniversitesi mülakatları ne zaman? Hava, Kara, Deniz Harp Okulu mülakat sınavları..
- Halikarnas Mozoles'in kalıntıları nerededir?
- 1894-1991 yılları arasında yaşamış, 1922 yılında 28 yaşındayken hıçkırık nöbetine tutulup aralıksız hıçkıran ve Guinness Dünya rekorlarına giren Charles Osborne'un hıçkırıkları hangi yıl durmuştur?
- Hangi adda bir element vardır?
- KPSS SINAV TARİHİ 2023! KPSS Ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimini duyurdu!
- Evde bakım maaşı alanlara müjde! ZAM + SİGORTA + EMEKLİLİK! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret sonrası yeni tutar...
- Canan Karatay açıkladı! 'Vücudumuzda yeri yok' O hastalığı olanlar yanından bile geçmesin! Yazın tükettiğimiz besin meğer...
- Kayıp denizaltı bulundu mu son dakika? Titanik denizaltı içinde kimler var, ölen var mı? İşte, son durum!
- ATM'den para çekip yatırırken dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin! Şifrenizi girerken...