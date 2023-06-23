CHP’den topyrkun depremzedelere oy cezası! Bayramı zehir ettiler

NE DEDİLER…NE DEDİLER…



ŞERİFE KOŞAR

"Kurban bayramı öncesi aldığımız tebligatlarla büyük şok yaşadık. Zabıtalar kapı kapı dolaşıp ihtarnameleri tebliğ ettiler. Kapıyı açmayan vatandaşların kapılarını sanki alacaklı gibi yumrukladı. Kurban Bayramı öncesi hepimiz diken üstündeyiz. Zaten bayram süresince nakliyeciler çalışmıyor. Bu şartlar altında 15 gün içinde evleri boşatmamız mümkün değil. Her yerde olduğu gibi İzmir'de de ev kiraları tavan yaptı. Düzgün oturulabilecek bir evin kirası 9 bin liradan başlıyor.

Burada oturan insanların çoğu ya asgari ücretle çalışıyor ya da tek maaşla geçinmeye çalışıyor. Ellerine geçen para ile bu kira bedellerini karşılamaları mümkün değil. Durumumuz ortadayken maalesef Sayın başkan halen daha bizi mağdur etmeye, sesimizi duymamaya bizi görmezden gelmeye devam ediyor. Bu şekilde yaparak insanları kendisine karşı daha çok bilendiriyor. Herkes isyan ediyor. Bizleri yıldırmak için bir ara asansörleri bile kapattılar. Kendisinden anlayış bekliyoruz."