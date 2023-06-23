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Saldırı hazırlığındaki 'Yalnız it' İstanbul'da yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Saldırı hazırlığındaki ’Yalnız it’ İstanbul’da yakalandı!

Son dakika haberine göre İstanbul'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda saldırı hazırlığındaki terörist Bahçelievler'de yakalandı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba, suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste bulunduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist A. H. yakalandı.

Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerle çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

BOMBA YAPIMI VE SALDIRI EĞİTİMLERİ DİJİTAL MATERYALLERDEN ÇIKTI

Ekipler, ele geçirilen dijital materyallerde yaptıkları incelemede, DEAŞ silahlı terör örgütünün, militanlarına bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları hazırladığını tespit etti.

Dokümanlarda ise geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili A.H'nin araştırmalarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. H. tutuklandı.

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