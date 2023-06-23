AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Seçmen davranışının 4 boyutlu filmi çekiliyor
14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan AK Parti'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına yerel seçim için talimat verdi. Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için sahanın nabzı tutulmaya devam ediliyor. Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı kilit sorular vatandaşa soruluyor.
Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor. Ankara ve İstanbul ile başlayan özel çalışma Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak.
SEÇMEN DAVRANIŞLARININ 4 BOYUTLU FİLMİ
AK Parti, bu araştırmasını İstanbul'da 20 bin seçmen üzerinde yapacak. İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak.
Bunların yanı sıra, AK Parti ayrıca, bir rekor kırarak ilk kez bu kadar geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirmiş olacak. Parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi. Öncelikle Ankara ve İstanbul özelinde başlatılan çalışma bayramdan sonra Türkiye geneline yayılacak. Vatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor.
SEÇMENE KRİTİK SORULAR
Seçmenin oy vermesini etkileyen siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik bir araştırma. Faktörlerin altında yatan nedenler analiz edilecek. Çalışmada seçmene, "Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu neden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir? Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular yöneltiliyor.
ANALİZ SONUÇ RAPORU SUNULACAK
Ankara ve İstanbul'da oy tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin analiz sonucu bayram sonunda Başkan Erdoğan'a rapor olarak sunulacak. Strateji toplantısında sunulması beklenen analiz sonuçlarının MYK ve MKYK toplantılarında da sunulması planlanıyor.
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