AK Parti’de yerel seçim seferberliği! Seçmen davranışının 4 boyutlu filmi çekiliyor

Bunların yanı sıra, AK Parti ayrıca, bir rekor kırarak ilk kez bu kadar geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirmiş olacak. Parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi. Öncelikle Ankara ve İstanbul özelinde başlatılan çalışma bayramdan sonra Türkiye geneline yayılacak. Vatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor.