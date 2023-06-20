BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten "tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma" çağrısı
Rusya-Ukrayna savaşı ve öncesinde Kovid-19 pandemisi ile dünyada oluşan gıda-tahıl krizi etkisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna iyi ilişikleri ile savaşın davam etmesine rağmen oluşturulan tahıl koridoru kademeli olarak güncelleniyor. Türkiye’nin eline bakan dünyadan bu kritik anlaşmaya dair yeni bir çağrı daha geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde operasyonların hızlandırılması ve bu "hayati" girişimin süresinin uzatılması için çağrıda bulunduğu bildirildi.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in denetlemelerdeki yavaşlama ve Yuzhny/Pivdennyi Limanı'nın saf dışı bırakılmasından üzüntü duyduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu durumun, gemilerin hareketliliğinde azalmaya ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüşe yol açtığına dikkati çekildi.
Gıda ihracatlarının Ekim 2022'de 4,2 milyon tondan mayısta 1,3 milyon tona gerileyerek girişimin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerekli tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, BM'nin tahıl girişimi ve Rusya ile BM arasında imzalanan mutabakat zaptına bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, özellikle Ukrayna ve Rusya'da hasat zamanının başladığı bu dönemde girişimin önemli olduğuna işaret edildi.
KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye'nin Başını çektiği ve BM, Rusya Federasyonu Ukrayna ile 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.
18 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmaya ilgili Rus yetkililer, bunun uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.
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