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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Artık Türkiye’de darbe ürünü olmayan bir anayasa yapılmalı. Türkiye’nin gelecek yüzyılını yüklenecek bir anayasaya ihtiyaç var." dedi.

Seçimler sonrası Türkiye her alanda ülkenin önünde enkaz olarak duran engelleri bir bir kaldırmak için kritik adımlar atmaya hazırlanıyor.

Onlardan biri de yeni anayasa çalışmaları.

Başkan Erdoğan'ın sık sık ifade ettiği yeni anayasa için düğmeye basıldı ve kamuoyu önünde toplumun talepleri dinleniyor.

TRT Haber'de konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Artık Türkiye'de darbe ürünü olmayan bir anayasa yapılmalı. Türkiye'nin gelecek yüzyılını yüklenecek bir anayasaya ihtiyaç var." dedi.

"TÜRKİYE SOMUT ADIMLAR GÖRMEK İSTİYOR"

Diğer yandan İsveç'in NATO'ya üyelik talebine dair ise Kurtulmuş, "Terör örgütlerine karşı uygulamaları görmek istiyoruz. Türkiye net, iyi niyetli, somut adımlar görmek istiyor." şeklinde konuştu.

Yeni TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu

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