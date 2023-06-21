Marmaris'teki orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide orman yangını çıktı. Alevler 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale sonucu söndürüldü.
Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazözler ile yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale etti.
Ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürülen yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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