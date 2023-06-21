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Marmaris'teki orman yangını söndürüldü

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Marmaris’teki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide orman yangını çıktı. Alevler 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale sonucu söndürüldü.

Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazözler ile yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale etti.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürülen yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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