Son dakika | Antalya'da korkutan orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesindeki konteynerde çıkıp ormana sıçrayan yangın, 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazözle yapılan müdahaleyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Yangında yaklaşık 1,8 hektarlık alanın etkilendiği belirtildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.
Aksu ilçesine bağlı Çalkaya ve Hacıaliler mahalleleri arasında bulunan inşaat sahasındaki bir konteynerde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormana sıçradı.
İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.
Karadan arazözlerle, havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Orman yangını kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre polisimiz yangının çıkış noktası olarak yol kenarındaki bir konteynerin klimasının yanması suretiyle ilk tespitlere göre oradan çıktığını değerlendiriyoruz. Şükürler olsun orman teşkilatımız gerekli müdahaleleri yaptı şu an yangın kontrol altında soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını 2 yıl önce Manavgat'ta yaşamış bir şehiriz. Tecrübeliyiz. Geçen yıl 200 civarında yangın oldu bu şehirde. Başarılı teşkilatımız sayesinde büyümeden söndürüldü. Yaz aylarına girdik. Olmamasını arzu ediyoruz. Beklentimiz vatandaşımızdan bir kez daha aynı şeyi talep ediyorum lütfen orman alanlarında ve yakınlarında hassas ve dikkatli olalım."
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