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Başkan Erdoğan'dan Milli Takıma tebrik telefonu! Arda Güler'e: Gözlerinden öperim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan Milli Takıma tebrik telefonu! Arda Güler’e: Gözlerinden öperim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın telefonundan Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile konuştu. Galler karşısındaki 2-0'lık galibiyetten dolayı bütün futbolcuları tebrik etti.

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