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Emniyetten 37 ilde eş zamanlı TikTok operasyonu! 120 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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Emniyetten 37 ilde eş zamanlı TikTok operasyonu! 120 kişi yakalandı

Son dakika haberi | Emniyet Genel Müdürlüğü, TikTok üzerinden sanal para ticareti yoluyla haksız kazanç sağladığı tespit edilen şahıslara İstanbul merkezli olmak üzere 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 120 kişi yakalandı.

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