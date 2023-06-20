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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e taziye telefonu

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Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Pakistan Başbakanı Şerif’e taziye telefonu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziyelerini iletti.

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