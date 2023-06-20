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Son dakika: Teröristlere ağır darbe! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Son dakika: Teröristlere ağır darbe! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

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