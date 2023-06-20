"Baba-oğul"un arasını açan koltuk savaşı CHP'yi kavurdu! Battal İlgezdi'den değişim isteyenlere yaylım ateşi: Herkes kendisine baksın
Başkan Erdoğan karşısında çıktığı her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığı bırakması yönündeki baskılar artıyor. Son olarak İmamoğlu medya aracılığıyla bu baskıyı iyice artırdı. Yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi destek çıktı. CHP liderine en yakın isimlerden olan Battal İlgezdi, değişim isteyenlere çok kızdı… İlgezdi, "Yenilgiye bir bedel aranıyorsa sahaya çıkan arkadaşlarımız da kendisine baksın" diyerek Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı suçladı. 8'li koalisyonu da eleştiren Battal İlgezdi, "Kendi memleketlerini ikna edemeyen, koca Türkiye'yi nasıl ikna edecek" diyerek masanın küçük ortaklarını hedef aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından karıştı. Hem partililer hem de seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. 'baba-oğul' gibiyiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim diyerek Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı.
Görevi bırakması için Kılıçdaroğlu'na medya baskısını artırdı. 'Gemiyi limana ben götüreceğim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Ancak hiçbiri tepkileri biraz olsun azaltmadı.
GÖZLER GRUP TOPLANTISINDA
Bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda adaylıkla ilgili açıklama yapması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine destek veren Canan Kaftancıoğlu, Örgütlerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
CHP'li gazeteci Aytunç Erkin'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimlerinden Battal İlgezdi, parti içinde 'değişim' diyenleri hedef aldı.
'KEMAL BEY'İ GÖNDEREMEZSİNİZ'
Yenilgi karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayanlar için 'Kendilerine baksın' diyen Battan İlgezdi, "Ben istedim parti değişsin, Ahmet gitsin Mehmet gelsin olmaz. Yenilgiye bir bedel aranıyorsa sahaya çıkan arkadaşlarımız da kendisine baksın. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e bakmalıyız. Buralarda CHP ne kadar oy almış, kim nereye oy vermiş. Kemal Bey gitsin ben geleyim'le bir şey değişmez. Kemal Bey giderse parti yarı yarıya gider. Bu şekilde Kemal Bey'i gönderemezsiniz" sözleriyle adeta İmamoğlu'na üstü kapalı gönderme yaptı.
KOALİSYONU DA SUÇLADI
8'li koalisyonu da hedef alan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, masanın diğer ortaklarının seçimde etkili şekilde çalışmadıklarını vurguladı. Mitinglerde koalisyon ortağı olan partilerin liderlerinin konuşmasının yanlış olduğunu söyleyen İlgezdi, şu açıklamaları yaptı:
"İttifak partilerinin oyları ne kadar CHP'ye yansıdı buna bakmak lazım. İYİ Parti'yi de analiz etmemiz lazım. İttifak'ta A partisine oy verenler Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. Kendi memleketlerini ikna edemeyen, koca Türkiye'yi nasıl ikna edecek"
'HERKES KENDİNE BAKSIN'
Koalisyonun diğer ortaklarının seçim sürecinde etkili çalışmadığını da vurgulayan CHP'li belediye başkanı İlgezdi, "Herkes kendisine baksın. Kemal Bey kadar dolaşsaydık yüzde 60 oy alırdı" açıklaması yaptı.
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