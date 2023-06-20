"Baba-oğul"un arasını açan koltuk savaşı CHP'yi kavurdu! Battal İlgezdi'den değişim isteyenlere yaylım ateşi: Herkes kendisine baksın

KOALİSYONU DA SUÇLADI

8'li koalisyonu da hedef alan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, masanın diğer ortaklarının seçimde etkili şekilde çalışmadıklarını vurguladı. Mitinglerde koalisyon ortağı olan partilerin liderlerinin konuşmasının yanlış olduğunu söyleyen İlgezdi, şu açıklamaları yaptı:

"İttifak partilerinin oyları ne kadar CHP'ye yansıdı buna bakmak lazım. İYİ Parti'yi de analiz etmemiz lazım. İttifak'ta A partisine oy verenler Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. Kendi memleketlerini ikna edemeyen, koca Türkiye'yi nasıl ikna edecek"

'HERKES KENDİNE BAKSIN'

Koalisyonun diğer ortaklarının seçim sürecinde etkili çalışmadığını da vurgulayan CHP'li belediye başkanı İlgezdi, "Herkes kendisine baksın. Kemal Bey kadar dolaşsaydık yüzde 60 oy alırdı" açıklaması yaptı.