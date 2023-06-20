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Son dakika: Başkan Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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