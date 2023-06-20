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Tatilcilerin gözdesi Bodrum'da durum içler acısı! Kötü koku tüm ilçeyi sardı | Vatandaştan CHP'li belediyeye isyan: Her yıl aynı sorun var ama çözüm yok

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Tatilcilerin gözdesi Bodrum’da durum içler acısı! Kötü koku tüm ilçeyi sardı | Vatandaştan CHP’li belediyeye isyan: Her yıl aynı sorun var ama çözüm yok

Yaz sezonunun başlamasıyla beraber nüfus yoğunluğu artan Bodrum'da durum içler acısı... CHP'li belediye yıllardır trafik sorununa çözüm bulamamışken bir de çevre kirliliğinin baş göstermesi vatandaşı çileden çıkardı. Bitez'de yağmur suları kanalizasyon giderlerini tıkayınca taşan atık sular, dereleri doldurdu. Ortaya çıkan kötü koku yüzünden mağdur olan vatandaşlar, belediyeye isyan ederek "Her yıl aynı sorun var ama çözüm yok" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da yaz sezonu açıldı, okulların kapanmasıyla birlikte tatilcilerin de bölgeye akın etmesiyle nüfus arttı.

Her yıl olduğu gibi yine ilçede çevre sorunları baş göstermeye başladı.

Trafik çilesi hayatı zorlaştırırken, Bitez'de alt yapı problemleri nedeniyle tıkanan rögarlar yüzünden gelen kötü kokular hem esnafı hem de tatilcileri rahatsız etmeye başladı.

Kanalizasyon giderlerinin tıkanması sonucu caddelerde su derinliği de bir metreyi geçti.

Pis kokular yüzünden bölgede durmakta zorlandıklarını söyleyen esnaf ve tatilciler, belediyenin durumla hiç ilgilenmediğinden de dert yandı.

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