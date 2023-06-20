AYM'nin HDP kararına Devlet Bahçeli'den tepki: Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. MHP Grup Toplantısı sonrası karara dair açıklama yapan Devlet Bahçeli, “Yargıtay, AYM kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Onları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.” dedi.
Terörün siyasi ayağı HDP hakkında devam eden kapatma davası kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle terörün siyasi ayağı HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirme kararı almıştı.
AYM, HDP'ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi. Yüksek Mahkeme, Yargıtay Başsavcılığı'nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti. AYM ayrıca Yargıtay'ın talebi kabul etmedi.
MHP Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt veren Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi.
ANAYASA MAHKEMESİNİN HDP KARARI
Bahçeli, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan Anayasa Mahkemesi, yargıyı dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım." dedi.
DAHA ÖNCE YİNE REDDETMİŞTİ
Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinin reddine karar vermişti.
AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ
AYM'nin kararıyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Hazine yardımı neden yapılıyor partilere? Seçime girsin, onlara maddi yardım yapalım ki propagandasını yapabilsin diye. Bu senede seçime giriyor diye 3 kat yardım yapıldı. Kanun, yasa gereği... Peki HDP seçime girmedi. Ben AYM'nin kararının gerekçesini merak ettim. Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Seçime girmemiş bir parti. Niye milletin parasını oraya veriyorsunuz? En azından 3'te 1'ini verin. 3 kat verildi ya seçim nedeniyle. HDP seçime girmedi. Niye veriliyor milletin parası. Şahsen anlamadım bunu." diyerek tepki gösterdi.
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