Devlet Bahçeli’den CHP’li İBB’ye sert sözler: İstanbul 5 yılını kaybetti

YENİ ANAYASA VURGUSU

Yeni bir Anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her milletvekili, yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumlu olacaktır.

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENEN FAİZ KARARI

Son günlerde politika faizini yükseltme beklentisini artırmak için iç ve dış lobilerin aktif olduğu görülmektedir. MHP'nin faize bakışı değişmemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik refahı için kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır.

"YENİ BABACAN VAKASI"

Muhalefet partilerinin beyhude çırpınışları, ekonomideki temelsiz iddiaları faydasız ve sonuçsuzdur. Artık görülmüştür ki muhalefet partilerinden hiçbir yol olamaz.

Bunlar dün de bugün de yarın da asla güven vermeyen siyaset simsarlarıdır. Milletvekili olduğu partisinin Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini pişkince açıklayanların, bu ahlaki yarılması bizim sorunumuz değilse de yeni bir Babacan vakasını Türk siyasetinin hak etmediğini söylemek sorumluluğumuzdur. Batık gemiyi ilk terk edenler korsanlardır. Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul saltanatından nasıl çıkacağı da merak konusudur.

Cumhuriyet'in sahibi cumhurdur. Cumhuriyet'e düşmanlık, cumhura düşmanlıktır. 14 ve 28 Mayıs öncesinde demokrasi ittifakından bahsedenler, teröristleri yanına yöresine alanlar, ülkemizden intikam almak için kuyruğa girenler çok şükür milli iradenin hisarlarına çarpıp dağılmışlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin demokratik ve şaşmaz tercihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak değeri, devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımızdır. Tavrımız nettir, duruşumuz Kuvayi Milliyedir. Türkiye Cumhuriyeti yaşayacak, bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir.

MAHMUT ABBAS'IN UYGUR TÜRKLERİ HAKKINDAKİ SÖZLERİNE TEPKİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 13 Haziran 2023'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştir. Bu görüşmenin bizi ilgilendiren kısmı Sayın Abbas'ın bazı çarpık ve endişe veren açıklamalarında somutlaşmıştır. Şu sözler Abbas'a ait:

"Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi, insan hakları meselesi değildir. Bu Çin'in insan hakları ve terörizmle mücadelesidir."

Mahmut Abbas, vicdanı sızlamadan bunları söylemiştir. Biz onlara destek verdikçe, bu zihniyet Türk milletine köstek olmuştur. Biz mazlum Filistinlilerin her zaman yanında olduk. Birkaç gün evvel İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini artırmasını kınanması gereken bir durum olarak değerlendirdik. Sayın Abbas, Milliyetçi Hareket Partisinin grup toplantısından sana sesleniyorum: Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir.

Geçmişte Filistin kamplarında eğitilip ülkemize sızan teröristlere kol kanat germekten hiç utanmadınız. Filistin Devlet Başkanı, FETÖ'ye, PKK'ya sesini çıkardı mı? Ülkemizle dayanışma mesajı paylaştı mı? Hiçbirisini yapamadı. Çünkü konu Türk milletiydi. Uygur Türklüğünü terörle eşitlemek, potansiyel Türk düşmanlığının açığa çıkmasıdır.

Terör Doğu Türkistan'da değil, Kandil'dedir. Gerçeği saptırmak vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Herkesi uyarıyorum, Türk'e kefen biçmenin sonu korkunçtur. Sayın Abbas, terörizmin kanlı yüzünü görmek istiyorsa 17 Haziran 2023 tarihinde Uganda'da bir okula saldırı düzenleyen teröristlere şereflice bakıp ders almayı bilmelidir. Yanlış yerde yanlış üslupla doğru davasını anlatacağını zannediyorsa aldandığını mutlaka görecektir. Kudüs sadece onların değil, bütün Müslümanların kutsal mabedidir. Müdafaa etmek de namus meselemizdir.

PKK'LILARIN PROVOKASYONLARI

Avrupa'nın göbeğinde teröristlere gösterilen müsamahanın ne demokrasiyle, ne insan haklarıyla ne de insanı mirasla bağdaşır bir tarafının olmadığını muhataplarına duyuruyorum.

ANAYASA MAHKEMESİNİN HDP KARARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan Anayasa Mahkemesi, yargıyı dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.