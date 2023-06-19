19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya yaptığı ilk yurt dışı ziyareti kapsamında geldi. Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyaretleri kapsamında ilk olarak Lefkoşa'da bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nı ziyaret etti. Yılmaz'a anıt ziyaretinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile bürokratlar eşlik etti. Cevdet Yılmaz anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Yılmaz, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Kıbrıs Türk Halkı'nın aziz lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük, egemenlik meşalesini yaktığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği eşsiz mücadeleye yapmış olduğunuz katkılar her zaman minnetle hatırlanacaktır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türkü'nün daime yanında olacağını bir kez daha yineliyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte aziz hatıranızı yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

RAUF DENKTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nı ziyaretinin ardından KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Saygı duruşunun ardından özel defteri imzalayan Yılmaz, şunları yazdı:

"Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, hatıranızı şükran ve saygıyla yad ediyor, Kıbrıs Türk mücadelesinin aziz şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Kahraman Kıbrıs Türk'ünün var oluşu, hürriyeti ve güvenliği için verdiği şanlı mücadelede dirayetli liderliğiniz hafızalarımızdaki yerini daima koruyacaktır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC’de! CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ KKTC'DE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA