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Dünya havacılık endüstrisine Türkiye'den göz dağı! Yeni milli helikopter T925 ilk kez vitrinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2023
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Dünya havacılık endüstrisine Türkiye’den göz dağı! Yeni milli helikopter T925 ilk kez vitrinde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), dünyanın en önemli havacılık sanayi buluşmalarından Paris Airshow'da helikopter, uçak ve insansız hava araçlarından oluşan pek çok ürünle etkinlikteki yerini aldı. TUSAŞ'ın bir süredir üzerinde çalıştığı T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez fuarda tanıtıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Henüz bir ismi yok, uçunca Cumhurbaşkanımız verecek inşallah. Tüm helikopterlerimizle bir yelpaze oluşturmuş oluyoruz. Herhangi bir ülkenin, herhangi bir kuvvetin helikopter ihtiyacını giderebiliyoruz. Bu yüzden yeni helikopterimizin önemi çok yüksek. Bunu da bitirince yelpazeyi tamamlayacağız." dedi.

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