Ankara’da sağanak yağış sonrası can pazarı! Bir vatandaş son anda kurtarıldı! Mansur Yavaş’a tepkiler çığ gibi...

İP ATARAK KURTULANLAR OLDU

Ana arterlerde birçok araç ilerlemekte zorluk çekerken bazı araçlar yollarda kaldı. Yağışın etkili olduğu Yükseltepe'de ise bir aracı su bastı. Su basan aracın içerisinde mahsur kalan vatandaş zor anlar yaşadı. Vatandaşın boğulmasını önlemek için yoldan geçen bir kurye öinübüsü sel sularının önüne çekerek set oluşturdu suların yavaşlamasını fırsat bilen çevredeki vatandaşlar araca sıkışan sürücüyü ip atarak kurtardı.

ABB YİNE YETERSİZ



Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası birçok yerde sel ve su taşkınları yaşandı. Yağışlarla mücadele etmekte yetersiz kalan ABB'ye ve yönetimine Ankaralılardan tepki geldi.