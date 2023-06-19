Ankara'da sağanak yağış sonrası can pazarı! Bir vatandaş son anda kurtarıldı! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi...
Ankara'da devam eden sağanak yağış hayatı felç ederken ABB tarafından temizlenmeyen ve üzerine asfalt dökülen mazgallar Ankaralılarının isyanına neden oldu. Akşam saatlerinde bir vatandaş etkili olan yağış nedeniyle ölümden dönerken, vatandaşlar Mansur Yavaş'a yoğun tepki gösterdi.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağışların ardından kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar göle döndü. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi, ve Etimesgut'un Bağlıca Mahallesi'nde sel ve su baskınlar yaşandı.
İP ATARAK KURTULANLAR OLDU
Ana arterlerde birçok araç ilerlemekte zorluk çekerken bazı araçlar yollarda kaldı. Yağışın etkili olduğu Yükseltepe'de ise bir aracı su bastı. Su basan aracın içerisinde mahsur kalan vatandaş zor anlar yaşadı. Vatandaşın boğulmasını önlemek için yoldan geçen bir kurye öinübüsü sel sularının önüne çekerek set oluşturdu suların yavaşlamasını fırsat bilen çevredeki vatandaşlar araca sıkışan sürücüyü ip atarak kurtardı.
ABB YİNE YETERSİZ
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası birçok yerde sel ve su taşkınları yaşandı. Yağışlarla mücadele etmekte yetersiz kalan ABB'ye ve yönetimine Ankaralılardan tepki geldi.
ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI CAN PAZARI YAŞANDI
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağışlar yine hayatı felç etti. Ankara yağmurlarla boğuşurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ortalıkta görünmedi. Bugün akşam saatlerinde Ankara'yı etkisi altına alan yağışlarda cadde ve sokaklar yine temizlenmeyen mazgal ve rögarlar yüzünden sular altında kalırken Ankara Yükseltepe'de can pazarı yaşandı. Yokuş aşağı hızla akan sel suları yüzünden araç içerisinde mahsur kalan bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Ölümle burun buruna gelen şahıs çevredekilerin yardımlarıyla kurtarıldı.
VATANDAŞLARDAN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ YAĞDI
Her yağmur sonrası hayatın çileye dönüştüğü Ankara'da Türkiye'nin gelmiş geçmiş en beceriksiz Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı.
Mehmet Can isimli bir vatandaş, "Ankara'da yağan herhangi bir yağmur sayesinde, ayakkabıyla denize girip çıkmış gibi olabiliyorsunuz. Bazılarına sorarsanız Ekrem'den iyi... Yersen." İfadeleri ile Yavaş'a tepki gösterdi.
Av. Ceren Tuncer ise, "Eskiden yağmur sesi huzur verirdi. Mansur Yavaş'ın Ankara'sında sadece 'Birilerinin başına yine bir şey gelmez inşallah.' endişesine neden oluyor artık." dedi.
Hüseyin Taylan Yağmur da, "Ankara Böyle zulüm görmedi. Mansur beyin sorumluluk alanına giren tüm anayollar delik deşik köstebek yuvası gibi. Her yer yamalı bohça ve çukur. Büyükşehir'e ait olan parklar sinek böcek yuvası çünkü çimler ot olmuş biçen yok ilaç sıkan yok. Talep açıyorsun cevap veren yok." diye konuştu.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemini hatırlatan Gülnur Ceylan da, "Melih beyin zamanını da yaşadık, bu derece bir su birikintisi 17 sene boyunca ben görmedim. Böyle yağmur yağmamış olamaz değil mi? Kabzımal bile olamayacak Mansur ve CHP belediyelerde ki liyakatsiz atama sorunu diyelim" dedi.
Yüksel Düzen de, "Usulüne uygun götürme işinde mazgalların temizliği kurtarmıyor demek ki. Anlaşılan o ki nerede iyi götürme işi varsa orada çalışma yapılıyor." şeklinde konuştu.
Eyüp Yakup ise yaptığı paylaşımda, "İnsanlıkla CHP daima ters yöne hareket eder. Şimdiye kadar hiç bir canlıya merhamet ettiği görülmemiştir ve görülmeyecek. CHP'nin sanatıdır ezmek yok etmek. Halk ölmüş, hayvan ölmüş, Ağaç kesilmiş, deniz kirlenmiş umrunda olmaz CHP'nin."
Mehmet Necati de şu ifadeleri kullandı; "Allah muhafaza ülke bunların eline geçse bir akşam sofrasında yer bitirirler."
Necmettin İzol ise, "CHP belediyeciliği çöp çukur çamur" yorumunda bulundu.
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