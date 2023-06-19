Asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'de yorumladı! İşte olası artışa göre yeni zam oranları...
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin asgari ücrete yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Zengin, “Asgari ücret tespit komisyonu bugün 2. toplantısını tamamladı. 3. toplantıdan sonraki oluşacak rakam Sayın Cumhurbaşkanımıza gidecek. İşçiler ilk yeni asgari ücretlerini 31 Temmuz’da alacaklar." dedi. Öte yandan Tarkan Zengin tespit komisyonundaki kritik görüşmeye yönelik açıklamalarda bulundu.
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin asgari ücrete yönelik yeni açıklamalarda bulundu.
Bugün 2. kez toplanan Tespit Komisyonun'da hangi rakamların konuşulduğuna dair paylaşımlarda bulunan Tarkan Zengin, işçi ve emekçiye yönelik kritik yorumlar yaptı.
Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin'in konuşmalarından satır başları:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını tamamladı. 3. toplantıdan sonraki oluşacak rakam Sayın Cumhurbaşkanımıza gidecek. Cumhurbaşkanımızda daha önceki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında olduğu gibi yine toplu sözleşme süreçlerinde hem işçi hem de memur için son bir dokunuşla bir artış gerçekleştirilecek ve asgari ücret kamuoyuna açıklanacaktır.
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Asgari ücretin bugün çalışmalarını bitirip açıklanmasıyla, bir hafta sonra açıklanması arasında asgari ücretliler açısından herhangi bir fark bulunmuyor. Zira belirlenecek asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
"İŞÇİLER İLK ÜCRETLERİNİ 31 TEMMUZ'DA ALACAKLAR"
İşçiler ilk yeni asgari ücretlerini 31 Temmuz'da alacaklar. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda çalışanların genel durumları, geçinme endeksleri, yoksulluk sınırları yine masada tartışıldı. Yaklaşık 1 aydır sadece masada değil, kamuoyunda tartışılan rakamlarda göz önüne alınıyor.
Bu nedenle çalışmaların önümüzdeki son toplantı ile birlikte sonlanması ve Cumhurbaşkanımıza iletildikten sonra vakit kaybetmeden asgari ücretin açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETİN YÜZDESEL RAKAMLARI
Asgari ücretin yüzde 25 yüzde 30 artması durumda rakamların nereye geleceğini dair bir tablomuz var. Yüzde 20 arttığını varsayarak, asgari ücretin net tutarı 8 bin 506 TL'den 10 bin 207 TL'ye çıkıyor. Yüzde 25 artması durumda 10 bin 633 TL'ye, yüzde 30 artması durumda ise 11 bin 58 TL'ye çıkıyor.
2022'de yapıldığı gibi asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılırsa, bu kümülatif olarak yüzde 100 artması durumuna tekabül ediyor.
"10 BİN TL PSİKOLOJİK SINIR"
10 bin TL'nin üstünü bekliyor çalışanlar, bu bir psikolojik sınırdır. Sayın Cumhurbaşkanımız emek meselelerine çok duyarlı olduğu için. Emekçilerin enflasyon karşısında ezilmemesine yönelik, çalışmalar yaptı."
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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