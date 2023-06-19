Asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber’de yorumladı! İşte olası artışa göre yeni zam oranları...

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDESEL RAKAMLARI

Asgari ücretin yüzde 25 yüzde 30 artması durumda rakamların nereye geleceğini dair bir tablomuz var. Yüzde 20 arttığını varsayarak, asgari ücretin net tutarı 8 bin 506 TL'den 10 bin 207 TL'ye çıkıyor. Yüzde 25 artması durumda 10 bin 633 TL'ye, yüzde 30 artması durumda ise 11 bin 58 TL'ye çıkıyor.

2022'de yapıldığı gibi asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılırsa, bu kümülatif olarak yüzde 100 artması durumuna tekabül ediyor.

"10 BİN TL PSİKOLOJİK SINIR"

10 bin TL'nin üstünü bekliyor çalışanlar, bu bir psikolojik sınırdır. Sayın Cumhurbaşkanımız emek meselelerine çok duyarlı olduğu için. Emekçilerin enflasyon karşısında ezilmemesine yönelik, çalışmalar yaptı."

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.