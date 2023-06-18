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Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile beraber torununun mezuniyetine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2023
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Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile beraber torununun mezuniyetine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı. Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan torunu Ali Tahir Erdoğan'ı mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan torunun mezuniyet törenine katıldı.

Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi. Törene, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törende okuldan mezun olan torunları Ali Tahir Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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