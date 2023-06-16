Tarım ve Orman Bakanlığından 300 milyon TL’lik hibe desteği! Bakan İbrahim Yumaklı: Üretimin ve üreticimizin yüzyılı olacak

PROJENİN ŞARTLARI

Proje kırsal alanlarda ve mahallelerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmeyi hedefliyor.