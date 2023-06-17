Son dakika: Ankara Elmadağ’daki patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti! MKE Fabrikası’ndaki patlamada 3 tutuklama

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 10 Haziran günü sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğu ile detaylandırdık. Başbuğ, ''Burası MKE'ye ait roket ve paylayıcı fabrikası. Tabi resmi açıklamaları beklemekte fayda var. Ama ilk edindiğimiz bilgiler bir yangın çıktığı ve genişlediği muhtemelen orada bulunan roket ve baruta teması sonucu patlama meydana geldiği yönünde. Bundan dolayı 5 tane işçimizi kaybettik. Ülkemizi başı sağ olsun. Burası tabi bir roket ve patlayıcı fabrikası dolayısıyla burada önlemler üst düzey alınıyor.'' dedi.