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Son dakika: Ankara Elmadağ'daki patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti! MKE Fabrikası'ndaki patlamada 3 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Son dakika: Ankara Elmadağ’daki patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti! MKE Fabrikası’ndaki patlamada 3 tutuklama

Son dakika haberine göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltınan alınan 7 şüpheliden 3'ü 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde 10 Haziran'da meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan zanlılardan birinin Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldığı, 6 zanlının sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Sulh ceza hakimliğince zanlılardan 3'ünün "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 10 Haziran günü sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğu ile detaylandırdık. Başbuğ, ''Burası MKE'ye ait roket ve paylayıcı fabrikası. Tabi resmi açıklamaları beklemekte fayda var. Ama ilk edindiğimiz bilgiler bir yangın çıktığı ve genişlediği muhtemelen orada bulunan roket ve baruta teması sonucu patlama meydana geldiği yönünde. Bundan dolayı 5 tane işçimizi kaybettik. Ülkemizi başı sağ olsun. Burası tabi bir roket ve patlayıcı fabrikası dolayısıyla burada önlemler üst düzey alınıyor.'' dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

MKE FABRİKASINDAKİ PATLAMADA 3 TUTUKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir."

Patlamanın sebebi belli oldu! PATLAMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU!
MKE roket fabrikasında yangın mı çıktı son dakika? MKE ROKET FABRİKASINDA YANGIN MI ÇIKTI SON DAKİKA?
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