Ankara'da patlama son dakika! MKE roket fabrikasında yangın mı çıktı, neden patladı? Elmadağ roket fabrikası nerede?
"MKE roket fabrikasında yangın mı çıktı?" sorusunun cevabı son dakika haberinin ardından sorgulanmaya başladı. Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Peki, Ankara MKE roket fabrikasında neden yangın çıktı, ölü ve yaralılar var mı?
"Ankara roket fabrikası neden patladı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesinin ardından yangın çıktı. Peki, Ankara MKE roket fabrikasında yagın mı çıktı, sebebi ne, ölü ve yaralılar var mı? İşte, 10 Haziran 2023 son dakika haberler...
ROKET FABRİKASINDA PATLAMA!
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama yaşandı.
Olay yerinde gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi...
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.
MSB DUYURDU! 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu duyurdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:
"Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
PATLAMA NEDEN OLDU?
A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, fabrikadaki güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğuna dikkat çekerek patlamanın yangından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
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- Ankara'da patlama son dakika! MKE roket fabrikasında yangın mı çıktı, neden patladı? Elmadağ roket fabrikası nerede?
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