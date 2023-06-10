Ankara’da patlama son dakika! MKE roket fabrikasında yangın mı çıktı, neden patladı? Elmadağ roket fabrikası nerede?

"Ankara roket fabrikası neden patladı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesinin ardından yangın çıktı. Peki, Ankara MKE roket fabrikasında yagın mı çıktı, sebebi ne, ölü ve yaralılar var mı? İşte, 10 Haziran 2023 son dakika haberler...