MİT’ten nokta operasyon! Kırmızı kategoriye bir çizik daha! MLKP’li Osman Nuri Ocaklı öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan "Yılmaz Behrareş" kod adlı Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MLKP adına Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren, Bursa'daki cezaevi saldırısı da dahil olmak üzere birçok terör eylemini organize eden Osman Nuri Ocaklı, MLKP'nin sözde yönetim kadrolarında yer aldı.

PKK/KCK mensupları ile Suriye ve Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olan Ocaklı, MİT tarafından takibe alındıktan sonra Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab bölgesinde etkisiz hale getirildi.

MLKP'nin Suriye'deki sözde üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023'te etkisiz hale getirilen "Ahmet Şoreş" kod adlı Zeki Gürbüz'den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Ocaklı'nın ölümü örgüte büyük darbe vurdu.