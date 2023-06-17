Başkan Erdoğan’dan İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Her biriniz Türk ekonomisinin üretim kapasitesinin giderek artan gücünün sembollerisiniz. Sağladığınız istihdamla, yaptığınız ihracatla yerli ve milli tarifimizin adeta vücut bulmuş halisiniz. Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile 'Türk malı' damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır.

KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETTİK

Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçıları hep yol ve kader arkadaşlarım olarak gördüm. Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Türkiye İhracatçılar Meclisi bize sıkıntıları iletti, öneriler sundu. Biz de sizin sorunlarınıza kalıcı çözümler ürettik.

TARİHİ BAŞARILARA ULAŞTIK

Bu yeni dönemde de hiç beklemeden adımlarımızı attık ve süratle ziyaretlerimize başladık. Afet bölgesinde yatırım teşvik belgelerinin süresinin 3 yıl uzatılmasından cazibe merkezleri programına dahil edilmesine, KOBİ tanımındaki üst limitin 250 milyondan 500 milyon liraya çıkarılmasından asgari ücret desteğinin uzatılmasına kadar bize ilettiğiniz taleplerinize olumlu cevap verdik. El ele, gönül gönüle hareket ederek Türkiye'yi ihracatta tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık.