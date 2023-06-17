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AK Parti'den 2024 öncesi seçim reçetesi! 11 büyükşehrin röntgeni çekilecek

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Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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AK Parti’den 2024 öncesi seçim reçetesi! 11 büyükşehrin röntgeni çekilecek

Başkan Erdoğan, Vaniköy Camii'nin açılış töreni sonrası yaptığı açıklamada yerel seçimlere gönderme yaptı. İstanbul'un yerel hizmetler noktasında adeta "fetret devri"ne girdiğini belirten Başkan Erdoğan, 2024 Yerel Seçimler'de İstanbul'u bu dönemden çıkaracaklarını vurguladı. AK Parti'de 2024 öncesi seçim hazırlıkları da başladı. 2019 ve 2023 seçimlerinin detaylı analizi yapılarak oyların düştüğü ilçelerle ilgili özel çalışmalar yürütülecek. Tüm kadro seçim öncesi sahada olacak.

AK Parti, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için harekete geçti. Başta 11 büyükşehrin röntgeni çekilecek.

"FETRET DEVRİNDEN ÇIKARTACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2020'de çıkan yangının ardından restorasyonu tamamlanan Vaniköy Camisi'nin resmi açılış töreninde İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadesini kullandı.

2019 VE 2023 MASAYA YATIRILACAK
İstanbul başta olmak üzere 11 büyükşehir seçim kazanılması adın hazırlıklar başladı.

2019 ve 2023 seçimlerinin sonuçları masaya yatırılıyor. Bu kapsamda her iki seçimin detaylı analizi yapılacak. AK Parti, 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde görece oylarının düştüğü illerde seçmene özel anket çalışmaları yapacak.

11 BÜYÜKŞEHİRDE ÖZEL ÇALIŞMA
2019 seçimlerinde muhalefetin aldığı 11 büyükşehir için özel çalışma yapılacak. CHP'nin yönetimindeki 11 büyükşehirin 5 yıllık performansı detaylı olarak incelenecek. 2019'da vaat edilen projelerin gerçekleşme oranlarına bakılacak.

KADIN VE GENÇLİK KOLLARI SAHADA
Oy tercihini başka partiye yapan seçmen için kadın ve gençlik kolları tam kadro çalışacak. AK Parti belediyeleriyle birlikte koordinasyon içinde çalışılacak. Sandık bazlı çalışmalar kapsamında oy kaybının yaşandığı bölgelerde kanaat önderleriyle görüşmeler sıklaştırılacak.

Hazırlanan analizler kapsamında partinin oylarının arttığı ve görece azaldığı ilçeler tek tek belirlenecek. Oy kaybı ve artışının nedenleri araştırılacak.

REHAVETE KAPILMAYIN UYARISI
Varsa sorunların çözümü noktasında koordinasyon çalışması yapılacak. Oy artışı yaşanan il ve ilçelerde rehavet uyarısı olacak. Rehavete kapılmamak için özveri ile çalışılacak.

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