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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve “Gazi Turgut Arslan“ adı verilen operasyonun, örgütün güncel yapılanmasına ve finans desteği sağlayanlara yönelik yürütüldüğü, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirtildi.

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