Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camisi fotoğraflı cuma mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Vaniköy Camisi'nin fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, "Boğaz'ın incisi" olarak tanımlanan caminin fotoğrafına yer verildi.
Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi, 2020'de çıkan yangında büyük oranda zarar görmüş, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Kalyon Vakfı ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenmişti.
Hayırlı Cumalar pic.twitter.com/5Wvi1My2zO— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 16, 2023
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