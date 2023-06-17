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Türkiye Yüzyılı kitap oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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Türkiye Yüzyılı kitap oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Yüzyılı'nın dünyadaki yankılarına yönelik iki kitap hazırladı. Kitaplara "Türkiye Yüzyılı Dünya Medyasında" ve "Türkiye Yüzyılı’nın Başlama Töreni Dünya Gündemini Belirledi" isimleri verildi.

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