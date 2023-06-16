"Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Haziran İnstagram, Facebool ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları Instagram ve Facebook uygulamalarında son saatlerde aksaklık yaşandığını belirtiyor. Sorunun ne zaman düzeleceğine yönelik sorgulamalar hızlandı. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Haziran İnstagram, Facebook ne zaman düzelecek?