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Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti! Listede dikkat çeken isim

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Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti! Listede dikkat çeken isim

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi olarak atandı. Moskova Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Kiev Büyükelçiliğine ise Mustafa Levent Bilgen atandı.

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