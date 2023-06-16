Tanju Bilgiç kimdir? Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi...

"Tanju Bilgiç kimdir son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi oldu. İşte Bilgiç hakkında merak edilenler...