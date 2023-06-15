Korucu Mustafa Erdem’i şehit eden terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı

(Terörist: Mehmet Zeki İLMİN)

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlmin ile birlikte 2 şahsın daha gözaltına alındığı belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 04.06.2023 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem'in şehit edilmesi olayının faili olduğu değerlendirilen Demhat, Fırat, Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İmin isimli şahıs, Mersin ili Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanmıştır. Operasyon kapsamında Mehmet Zeki İlmin adlı şahsa yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mehmet Zeki İlmin isimli şahsın PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilmiştir" denildi.