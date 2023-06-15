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Korucu Mustafa Erdem'i şehit eden terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Korucu Mustafa Erdem’i şehit eden terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı

Son dakika haberine göre: 11 gün önce Cizre’de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem’in faili Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili Mehmet Zeki İlmin adlı teröristin, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem'in faili 'Demhat, Fırat ve Gelhat' kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

(Şehit Mustafa Erdem)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, Korucu Mustafa Erdem'i şehit eden terörist Mehmet Zeki İlmin yakalanmasına yönelik açıklama yaptı.

(Terörist: Mehmet Zeki İLMİN)

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlmin ile birlikte 2 şahsın daha gözaltına alındığı belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 04.06.2023 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem'in şehit edilmesi olayının faili olduğu değerlendirilen Demhat, Fırat, Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İmin isimli şahıs, Mersin ili Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanmıştır. Operasyon kapsamında Mehmet Zeki İlmin adlı şahsa yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mehmet Zeki İlmin isimli şahsın PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilmiştir" denildi.

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