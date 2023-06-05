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Şırnak'ta güvenlik korucusu teröristler tarafından şehit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Şırnak’ta güvenlik korucusu teröristler tarafından şehit edildi

Şırnak Valiliği, dün gece saatlerinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında yapılan değerlendirmelerin ardından ilk belirlemelere göre terör saldırısı olduğu değerlendirildiği belirtildi.

Valilik, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Sur Mahallesinde dün gece saat 21.00 sıralarında aracında silahlı saldırıya uğrayan Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem, ilk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmekte olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Cizre ilçesi Sur Mahallesinde 4 Haziran 2023 günü saat 21.00 civarında Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

"UZUN NAMLULU SİLAHLA TARANDIKTAN SONRA ATEŞE VERİLDİ"
Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta, içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı. Araçtaki kişinin, güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edilmişti. Yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

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