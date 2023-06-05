Şırnak'ta güvenlik korucusu teröristler tarafından şehit edildi
Şırnak Valiliği, dün gece saatlerinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında yapılan değerlendirmelerin ardından ilk belirlemelere göre terör saldırısı olduğu değerlendirildiği belirtildi.
Valilik, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Sur Mahallesinde dün gece saat 21.00 sıralarında aracında silahlı saldırıya uğrayan Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem, ilk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmekte olduğunu duyurdu.
Açıklamada, "Cizre ilçesi Sur Mahallesinde 4 Haziran 2023 günü saat 21.00 civarında Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.
"UZUN NAMLULU SİLAHLA TARANDIKTAN SONRA ATEŞE VERİLDİ"
Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta, içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı. Araçtaki kişinin, güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edilmişti. Yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 Haziran PUAN DURUMU!
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...
- EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?
- Memur emekliye zam oranı netleşti! %85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
- Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
- Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?