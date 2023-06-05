Şırnak’ta güvenlik korucusu teröristler tarafından şehit edildi

"UZUN NAMLULU SİLAHLA TARANDIKTAN SONRA ATEŞE VERİLDİ"

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta, içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı. Araçtaki kişinin, güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edilmişti. Yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.