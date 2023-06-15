15 Haziran 2023, Perşembe
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Hatay’da 11 adrese eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Hatay’da 11 adrese eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

Hatay’da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik özel harekat polisinin desteğiyle 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

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