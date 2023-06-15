Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi tepki çekti! CHP’de yeni kriz: Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’a vereceği görev...

MYK HAMLESİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise değişim sözünü çok yanlış anladı. Koltuğunu kaptırmamak için yalnızca Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini görevden aldı. Yerine kendine yakın isimleri atadı. Ancak bu görevlendirmeler de partide yeni bir krize yol açtı.