Alanya, Manavgat il mi oluyor? 2023 hangi ilçeler il olabilir? Manavgat, Alanya ne zaman il olacak?
"Hangi ilçeler il olacak?" sorsunun cevabı merak konusu oluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. İl olma ihtimali olan ilçelerde yaşayanlar konuya dair detayları araştırıyor. Bu noktada vatandaşlar, Alanya, Manavgat il mi olacak, ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
"Alanya, Manavgat il mi olacak?" sorusunun cevabı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası merak konusu oluyor. Bahçeli, son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifine AK Parti'nin olumlu yaklaştığını söyledi. Peki, hangi ilçeler il olacak? İşte il olması beklenen ilçeler listesi...
8 KRİTER
Yeni il ve ilçelere yönelik düzenleme hazırlandı. Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.
ALANYA, MANAVGAT İL Mİ OLACAK?
Alanya başta olmak üzere Manavgat ilçesinin de bu kriterlere büyük oranda uyum sağladığı görülüyor. Ancak, konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR
Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek;
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