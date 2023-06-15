Alanya, Manavgat il mi oluyor? 2023 hangi ilçeler il olabilir? Manavgat, Alanya ne zaman il olacak?

ALANYA, MANAVGAT İL Mİ OLACAK?

Alanya başta olmak üzere Manavgat ilçesinin de bu kriterlere büyük oranda uyum sağladığı görülüyor. Ancak, konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.