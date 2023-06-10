Merdan Yanardağ başörtüsünü hedef aldı! TELE 1 ekranlarında skandal sözler: Kaos kargaşa felaket olur

DEVLETİN BİR KURALLARI OLUR HERKES İSTEDİĞİNİ GİYEMEZ

Diyecekler ki isteyen öyle giyinir isteyen böyle giyinir. Başı açık memur da olur böyle memur da olur. Ya bir devletin kuralları olur. Bir giyim kıyafet yönetmeliği olur. Siz bir özel harekât birliğini yüz metre koşucusu kıyafetiyle görev alamazsınız veya sırt çantalarıyla vs insanları maraton koşturamazsınız. Kuralları vardır bunun. Bir kulübün kuralları forması vardır.

BAŞÖRTÜSÜNÜ HEDEF ALDI: KAOSA KARGAŞAYA FELAKETE SÜRÜKLÜYORSUNUZ

Bir kamu kuruluşunun bir kıyafet yönetmeliği vardır. O zaman herkes istediği gibi giyinecek. Diğeri de diyecek ki ben bir tane kırmızı bant çekeceğim başıma benim inancımın gereği bu… Nasıl belirleyeceksiniz bunu. Bir kaosa kargaşaya felakete sürüklüyorsunuz bu ülkeyi farkında değilsiniz.

"BİR DİNİN MEZHEBİN YORUMUN..."

İnsanların inanç ve ibadet özgürlüğünün sağlanması ve garanti edilmesi özel alana bırakılarak bunun gerçekleştirilmesi başka bir şey bir kamu hizmetinin dini bir anlayışla, dinin bir mezhebinin onun bir yorumunun onun bir meşrebinin bir topluma dayatılması başka bir şey."

MERDAN YANARDAĞ'IN İLK REZİLLİĞİ DEĞİL

Yanardağ daha önce de defalarca kez dini değeleri hedef aldı. Merdan'ın skandallarından bazıları şu şekilde;