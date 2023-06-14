14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da kritik zirve! İsveç'in NATO üyeliği için peş peşe açıklamalar

Ankara'da kritik zirve! İsveç'in NATO üyeliği için peş peşe açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
ABONE OL
Ankara’da kritik zirve! İsveç’in NATO üyeliği için peş peşe açıklamalar

Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi. İletişim Başkanlığı da Ankara'da yapılan toplantı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Toplantıda, İsveç’in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır." denildi.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, gerçekleştirildi.

BEŞTEPE'DE TOPLANTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN
İletişim Başkanlığı: (Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi) Toplantıda, İsveç'in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç'teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA