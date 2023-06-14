CHP'li İBB'nin her otobüse 600 bin TL borcu var! Özel Halk Otobüsü esnafından sert tepki: Tekeri döndüremez hale geldik
İstanbul’da faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ile ilgili yaşadıkları mağduriyetlere dair açıklama yaptılar. İstanbul Toplu Taşıma Platformu tarafından yapılan açıklamada, sorunların 4 yıldır düzeltilmediğini belirten işletmeciler, kredi borçlarını ödeyemediklerinden dolayı hacizlik duruma geldiklerini ifade ettiler.
İstanbul'da faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı, iddiaya göre 4 yıldır çözülemeyen sorunları nedeniyle Ataşehir'de basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul Toplu Taşıma Platformu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, 3 bin özel halk otobüsü esnaflarının düzelmeyen sorunlar nedeniyle ödemelerinde mağduriyetler yaşadığı, araçlarının tamir ve bakımlarını yaptıramadıklarını, sigorta primlerini ve vergilerini ödeyemediklerinden dolayı hacizlik olduklarını ifade ettiler. Platform, konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktardığını ancak sorunların çözülmediğini ve bu sebeple hizmetlerinde aksamalar meydana geldiğini belirtti. Konuya ilişkin Ataşehir'de basın açıklaması yapan İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin "Yaklaşık her esnafımızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 600 bin liraya yakın alacağı var. Bu alacaklarımızın derhal ödenmesini istiyoruz" dedi.
"İBB'DE YAKLAŞIK HER OTOBÜSÜN 600 BİN LİRAYA YAKIN BİR ALACAĞI VAR"
İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, "İstanbul'daki 3 bin civarında bulunan halk otobüsleri son 4 yıla yakın süredir ödeme sıkıntısıyla ve sorunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, son dönemde artık otobüslerimizi işletemez hale geldik. Şu anda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık her otobüsün 600 bin liraya yakın bir alacağı var. Alacaklarımızı alamadığımızdan dolayı vergilerimizi ödeyemiyoruz. Araçlarımızı tamir ve bakımını yaptıramıyoruz. Bankalara olan kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız" dedi.
"ALACAKLARIMIZI 4 YILDIR ALAMIYORUZ, 4 YILDIR BU MAĞDURİYET DEVAM EDİYOR"
Alacaklarının alınamadığını belirten Şahin, "Daha önce konuyla alakalı olarak serzenişte bulunmuştuk ama bir sonuç alamadık. Buradan, İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerine serzenişte bulunmak istiyoruz. Artık bu tekeri döndüremez hale geldik. Bu mağduriyetin neticesinde hizmette aksaklıklar ve kalitesizlik meydana geliyor. Biz, bu sorunumuzun derhal çözülmesini istiyoruz. Sorun çözülmediği sürece araçlarımızın çalışmasındaki aksaklıklar devam edecek. Biz alacağımızı alamadığımızdan dolayı araçlarımızı tamir ettiremiyoruz. Tamir edilemeyen araçlar yollarda kalıyor, yanıyor. Bunların sebepleri araçlarımızı yeteri derecede bakım ve tamir yaptıramıyoruz. Sebebi, alacaklarımızı 4 yıldır alamıyoruz. 4 yıldır bu mağduriyet devam ediyor" şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'U YÖNETENLER, İSTANBUL'UN SORUNLARINDAN DAHA ÇOK BAŞKA SORUNLARLA SANIRIM İLGİLENİYORLAR"
Şahin, "Çok defa dile getirmemize rağmen maalesef İstanbul'u yönetenler, İstanbul'un sorunlarından daha çok başka sorunlarla sanırım ilgileniyorlar. Allah Rızası için bu sektörün sorunlarını çözün, bu insanların mağduriyetini giderin. Bu kentin en önemli işini yapan bu sektörün sorunlarının çözümü, İstanbul halkına yapılabilecek en önemli hizmetlerin başında geliyor. Yaklaşık her esnafımızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 600 bin liraya yakın alacağı var. Bu alacaklarımızın derhal ödenmesini istiyoruz. Bu alacaklarımızı alamadığımızdan dolayı, araçlarımızı tamir ve bakım yaptıramıyoruz. Bunu yanında bankalara olan kredi tutarlarımızı ödeyemiyoruz" dedi.
"İBB YÖNETİMİYLE 4 YILDIR BU SORUN DEVAM EDİYOR"
Şahin, "Birçok esnafımıza haciz geldi. Bizim, buradaki tek amacımız sesimizi İBB başkanımıza duyurmak. Belediye başkanımız biraz da bizim sorunlarımızla ilgilenir çok iyi olur. İstanbul'da 3 bin özel halk otobüsü var ve tamamının araç başı 600 bin lira ve 600 bin liranın üzerinde alacağı var. Mahkemeye henüz başvurmadık, mahkemeye gitmeden önce araçlarımız zaten duracak. Akaryakıt alamıyoruz, petroller bize akaryakıtta veremiyor. Biz bugüne kadar ufak araçlarımızı veya eşlerimizin altınlarını bileziklerini satarak ödeme yapmaya çalıştık. Sorun ve sıkıntı çözülmediği sürece İstanbul'da trafikte kalmış araç, yanmış araç bunları görmeye devam edeceğiz. İBB yönetimiyle 4 yıldır bu sorun devam ediyor. 4 yıldır, 1 gün hak ediş alamadık" sözlerini kullandı.
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