CHP’li İBB’nin her otobüse 600 bin TL borcu var! Özel Halk Otobüsü esnafından sert tepki: Tekeri döndüremez hale geldik





"İSTANBUL'U YÖNETENLER, İSTANBUL'UN SORUNLARINDAN DAHA ÇOK BAŞKA SORUNLARLA SANIRIM İLGİLENİYORLAR"



Şahin, "Çok defa dile getirmemize rağmen maalesef İstanbul'u yönetenler, İstanbul'un sorunlarından daha çok başka sorunlarla sanırım ilgileniyorlar. Allah Rızası için bu sektörün sorunlarını çözün, bu insanların mağduriyetini giderin. Bu kentin en önemli işini yapan bu sektörün sorunlarının çözümü, İstanbul halkına yapılabilecek en önemli hizmetlerin başında geliyor. Yaklaşık her esnafımızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 600 bin liraya yakın alacağı var. Bu alacaklarımızın derhal ödenmesini istiyoruz. Bu alacaklarımızı alamadığımızdan dolayı, araçlarımızı tamir ve bakım yaptıramıyoruz. Bunu yanında bankalara olan kredi tutarlarımızı ödeyemiyoruz" dedi.

"İBB YÖNETİMİYLE 4 YILDIR BU SORUN DEVAM EDİYOR"



Şahin, "Birçok esnafımıza haciz geldi. Bizim, buradaki tek amacımız sesimizi İBB başkanımıza duyurmak. Belediye başkanımız biraz da bizim sorunlarımızla ilgilenir çok iyi olur. İstanbul'da 3 bin özel halk otobüsü var ve tamamının araç başı 600 bin lira ve 600 bin liranın üzerinde alacağı var. Mahkemeye henüz başvurmadık, mahkemeye gitmeden önce araçlarımız zaten duracak. Akaryakıt alamıyoruz, petroller bize akaryakıtta veremiyor. Biz bugüne kadar ufak araçlarımızı veya eşlerimizin altınlarını bileziklerini satarak ödeme yapmaya çalıştık. Sorun ve sıkıntı çözülmediği sürece İstanbul'da trafikte kalmış araç, yanmış araç bunları görmeye devam edeceğiz. İBB yönetimiyle 4 yıldır bu sorun devam ediyor. 4 yıldır, 1 gün hak ediş alamadık" sözlerini kullandı.