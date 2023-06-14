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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Berlusconi’nin cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor

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Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Berlusconi’nin cenaze töreni için İtalya’ya gidiyor

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor.

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