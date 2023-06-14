14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
ABONE OL
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika haberleri... Edirne'de, FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. FETÖ şüphelisi Ö.K ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA