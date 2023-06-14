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İzmir'de korkutan deprem! Manisa, Aydın az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-Kandilli son dakika

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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İzmir’de korkutan deprem! Manisa, Aydın az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-Kandilli son dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de 14 Haziran Çarşamba günü deprem meydana geldi. Buca ilçesi saat 8.53'de 3.9 büyüklüğünde sallandı. Depremi hisseden vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-Kandilli son depremler listesi...

İzmir'de az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 3.9 büyüklüğünde sallanan İzmir'in Buca ilçesindeki depreme ilişkin detayları AFAD duyurdu. Peki az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? İşte konuya ilişkin detaylar...

İZMİR'DE DEPREM!

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-06-14
Saat:08:53:57 TSİ
Enlem:38.339 N
Boylam:27.194 E
Derinlik:10.19 km

👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

14 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.06.14 08:42:13 37.9160 36.3132 5.0 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 08:31:37 37.9037 36.2465 11.0 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.14 08:15:45 39.4950 31.5103 0.0 -.- 1.2 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2023.06.14 08:15:33 36.9247 36.6432 18.1 -.- 1.6 -.- YUKARI BILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.14 08:10:35 38.1355 37.8178 9.6 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 08:05:45 37.9795 36.3322 5.0 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 08:01:26 38.2620 38.1248 5.0 -.- 2.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.14 07:47:14 37.6982 35.3633 8.0 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 07:37:59 36.5172 36.1988 6.7 -.- 1.8 -.- CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.06.14 07:32:31 38.2725 37.5198 8.3 -.- 1.4 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 07:23:28 36.5930 36.5443 18.1 -.- 1.8 -.- DEMIRKONAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.06.14 07:14:44 38.0710 37.6817 5.0 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 07:03:03 37.1107 36.6918 8.8 -.- 1.6 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel


2023.06.14 07:01:53 36.2858 36.1183 1.8 -.- 1.4 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.06.14 06:58:59 38.1330 38.5208 5.0 -.- 3.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.14 06:56:40 36.7118 36.1000 13.4 -.- 1.8 -.- ISKENDERUN KORFEZI İlksel
2023.06.14 06:54:33 37.1205 36.7205 10.2 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.14 06:44:10 38.4357 37.6463 7.6 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:35:55 38.4378 37.6378 5.5 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:30:38 38.0193 37.6598 3.9 -.- 2.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:28:22 38.7230 37.5072 4.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

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