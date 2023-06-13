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Başkan Erdoğan'dan İtalya eski Başbakanı Berlusconi için taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan İtalya eski Başbakanı Berlusconi için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İtalya eski Başbakanı Berlusconi için taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Değerli dostum Silvio Berlusconi’nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum. Tüm İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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