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Etkisiz hale getirilen terörist 12’ye ulaştı

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Giriş: 12.06.2023 10:10
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.
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Etkisiz hale getirilen terörist 12’ye ulaştı
Etkisiz hale getirilen terörist 12’ye ulaştı
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