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CHP milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan şehit cenazesinde provokasyon! Şehit ailesi tepki gösterince ortalık karıştı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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CHP milletvekili Hasan Ufuk Çakır’dan şehit cenazesinde provokasyon! Şehit ailesi tepki gösterince ortalık karıştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 36 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine katılan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın törende siyaset yapmaya çalışması şehit ailesinin tepkisini çekerken kısa süreli gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CHP'Lİ VEKİLDEN ŞEHİT CENAZESİNDE PROVOKASYON

Mersin'in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in toprağa verildiği cenaze töreninde hoca dua ederken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın müdahalede bulunarak ortamı germesi, şehit yakınlarının tepkisini çekti.

"HOCA ATATÜRK'E DE SÖYLE"

Şehidin Alata Mezarlığı'nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek bağırarak müdahale etmeye çalışması tepki çekti.

CENAZEDE SİYASET YAPTI

Şehidin kardeşleri ve yakınları, duanın bitmesinin ardından cenazede siyaset yapılması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu.

GERGİNLİK YAŞANDI

Araya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer girerek, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre devam eden gerginlik, daha fazla büyümeden sona erdi.

CHP’li vekilden şehit cenazesinde provokasyon CHP'Lİ VEKİLDEN ŞEHİT CENAZESİNDE PROVOKASYON

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