Gökyüzünde sıralı ışıklar son dakika ne anlama geliyor? Gökyüzünde sıralı ışıklar, cisimler görülürse ne olur, ne demek?

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN BİLGİLENDİRME

Türkiye Uzay Ajansı, yurdun birçok noktasında görülen ışıklara ilişkin bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uydu sistemleri bulundukları yörüngeye bağlı olarak Dünya üzerinde belirli bir bölgeyi ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatılırlar. Uydu takımyıldızları ise Dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır.

23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da Dünya üzerinde internet haberleşme için başlatılan bir uydu takımmIdızı projesidir."