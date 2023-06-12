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Gökyüzünde sıralı ışıklar son dakika ne anlama geliyor? Gökyüzünde sıralı ışıklar, cisimler görülürse ne olur, ne demek?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Gökyüzünde sıralı ışıklar son dakika ne anlama geliyor? Gökyüzünde sıralı ışıklar, cisimler görülürse ne olur, ne demek?

"Gökyüzünde sıralı ışıklar son dakika ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen hüzmeler, heyecana yol açmıştı. Bu akşam saatlerinde benzer ışıkların yeniden göründüğü iddia edildi. Peki, Gökyüzünde sıralı ışıklar son dakika ne anlama geliyor? Gökyüzünde sıralı ışıklar, cisimler görülürse ne olur, ne demek?

"Gökyüzünde sıralı ışıklar son dakika ne anlama geliyor? Gökyüzünde sıralı ışıklar, cisimler görülürse ne olur, ne demek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen hüzmeler, heyecana yol açmıştı. Bu akşam saatlerinde benzer ışıkların yeniden göründüğü iddia edildi. Peki, Gökyüzünde sıralı ışıklar son dakika ne anlama geliyor? Gökyüzünde sıralı ışıklar, cisimler görülürse ne olur, ne demek?

Geçtiğimiz aylarda akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açmıştı. Yeni görüldüğü iddia edilen ışıklar hakkında henüz açıklama gelmedi.

STARLINK UYDULARI UZAYA YOLLANDI

Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtilmişti.

Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN BİLGİLENDİRME

Türkiye Uzay Ajansı, yurdun birçok noktasında görülen ışıklara ilişkin bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uydu sistemleri bulundukları yörüngeye bağlı olarak Dünya üzerinde belirli bir bölgeyi ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatılırlar. Uydu takımyıldızları ise Dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır.

23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da Dünya üzerinde internet haberleşme için başlatılan bir uydu takımmIdızı projesidir."

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