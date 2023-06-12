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Son dakika: Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e orman yangınında ölenler için taziyelerini iletti

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Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e orman yangınında ölenler için taziyelerini iletti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i telefonla arayarak, orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

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