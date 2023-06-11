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MSB: Yunanistan ve Suriye sınırlarında 4 FETÖ ve PKK mensubu yakalandı

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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MSB: Yunanistan ve Suriye sınırlarında 4 FETÖ ve PKK mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan ve Suriye sınırlarında 3'ü FETÖ, 1'i terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

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